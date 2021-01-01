banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2021’e hoş geldik
2021’e hoş geldik
Acil Durum Hastanesi fiyaskosu!
Acil Durum Hastanesi fiyaskosu!
Başı eğik olanın celladı çok olur!
Başı eğik olanın celladı çok...
Yeni yıla girerken...
Yeni yıla girerken...
banner376

Pilli: 9'u yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

01 Ocak 2021 Cuma 19:14
Pilli: 9'u yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
banner337
banner351

Bakan Pilli: 9'u yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 768 olduğunu, 9'u yerel 18 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 11 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 9 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

1 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 768

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 9

banner341
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 11

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 330.484

Toplam Vaka Sayısı: 1592

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1355

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 230

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 189

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 7

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de bir ilk karantinada kalanlara moral müziği verildi
KKTC'de bir ilk karantinada kalanlara moral müziği verildi
Anadolu Ajansı, Kovid 19 aşı programıyla ilgili KKTC’de vatandaşın nabzını tuttu
Anadolu Ajansı, Kovid 19 aşı programıyla ilgili KKTC’de vatandaşın nabzını tuttu
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Çakır, “Kıbrıs Masalları”nı incelediği bildirisini, uluslararası sempozyumda sundu
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Çakır, “Kıbrıs Masalları”nı incelediği bildirisini, uluslararası sempozyumda sundu
Hava serin ve nemli olacak
Hava serin ve nemli olacak
Tanya Kilitkayalı TAK’a konuştu
Tanya Kilitkayalı TAK’a konuştu
KKTC'de koronavirüs kaynaklı 1 can kaybı daha!
KKTC'de koronavirüs kaynaklı 1 can kaybı daha!
2021’e hoş geldik
2021’e hoş geldik
Acil Durum Hastanesi fiyaskosu!
Acil Durum Hastanesi fiyaskosu!
Başı eğik olanın celladı çok olur!
Başı eğik olanın celladı çok olur!
Kovid-19 salgınında son durum
Kovid-19 salgınında son durum

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim