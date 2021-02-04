Pilli: 69’u yerel 80 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6937 olduğunu, 69’u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını , 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 69 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 21 kişinin Lefkoşa, 49 kişinin Girne, 5 kişinin Mağusa, 4 kişinin Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

4 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6937 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 Yerel Vaka Sayısı: 69 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35 Bugün Kaybedilen Hasta: yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 423.022 Toplam Vaka Sayısı: 2584 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1958 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 145 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 454 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13