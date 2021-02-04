banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özel sektörün kaderi bu…
Özel sektörün kaderi bu…
Herkes sorumluluğunun farkında mı?
Herkes sorumluluğunun farkında mı?
Arıklı’ya fırsat vermeliyiz!
Arıklı’ya fırsat vermeliyiz!
Çağırdıklarında çok geç kalınmış olacak !
Çağırdıklarında çok geç kalınmış olacak...
banner376

Pilli: 69’u yerel 80 pozitif vakaya rastlandı

04 Şubat 2021 Perşembe 19:05
Pilli: 69’u yerel 80 pozitif vakaya rastlandı
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6937 olduğunu, 69’u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını , 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 69 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

banner341
Pilli, vakalardan 21 kişinin Lefkoşa, 49 kişinin Girne, 5 kişinin Mağusa, 4 kişinin Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

4  Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6937 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 Yerel Vaka Sayısı: 69 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35 Bugün Kaybedilen Hasta:  yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 423.022 Toplam Vaka Sayısı: 2584 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1958 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 145 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 454 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu bugün ikinci kez toplanıyor
Bakanlar Kurulu bugün ikinci kez toplanıyor
Gürcafer: “Kaderiyle başbaşa bir reel sektör var”
Gürcafer: “Kaderiyle başbaşa bir reel sektör var”
PCR testleri yeniden yapılmaya başlanıyor
PCR testleri yeniden yapılmaya başlanıyor
Raab’dan taraflara fedakârlık çağrısı
Raab’dan taraflara fedakârlık çağrısı
Tatar-Raab görüşmesinde direkt ticaret, uçuşlar ve aşılar konuları ile Kıbrıs konusu yer aldı
Tatar-Raab görüşmesinde direkt ticaret, uçuşlar ve aşılar konuları ile Kıbrıs konusu yer aldı
YÖDAK’ın  çalışmalarına pandemi koşullarında da devam ettiği belirtildi
YÖDAK’ın  çalışmalarına pandemi koşullarında da devam ettiği belirtildi
Cumhurbaşkanlığı’ndan Raab’la görüşme sonrası açıklama: “Cumhurbaşkanı 5+BM toplantısında masaya koyacağı vizyonu anlattı”
Cumhurbaşkanlığı’ndan Raab’la görüşme sonrası açıklama: “Cumhurbaşkanı 5+BM toplantısında masaya koyacağı vizyonu anlattı”
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti
Gönyeli Belediyesi 6 kişiye ceza kesti
Gönyeli Belediyesi 6 kişiye ceza kesti
LTB Dayanışma Merkezi’nde randevulu aşılama başladı
LTB Dayanışma Merkezi’nde randevulu aşılama başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim