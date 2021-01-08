Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 1kişi hayatını kaybetti

Bakan Pilli: "Toplam 2556 test yapıldı, 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı, 1kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2556 olduğunu, 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören 1kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

8 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2556

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 346.410

Toplam Vaka Sayısı: 1743

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1481

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 252

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 210

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: Yok