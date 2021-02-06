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Pilli: 59’u yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

06 Şubat 2021 Cumartesi 18:29
Pilli: 59’u yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5501  olduğunu, 59’u yerel 64 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 59 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 30 kişinin Lefkoşa, 31 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa  Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

6 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5501

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 59

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 36

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 434.848

Toplam Vaka Sayısı: 2722

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2007

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 700

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 225

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 463

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 15

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12 

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