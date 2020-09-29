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Pilli: “5 pozitif vakaya rastlandı”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 1170 test yapıldığını ve 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Pilli, 21 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

29 Eylül 2020 Salı 19:39
Pilli: “5 pozitif vakaya rastlandı”
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 1170 test yapıldığını ve 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Pilli, 21 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, yazılı açıklamasında, vakalardan ikisinin havayoluyla KKTC’ye geldiğini, birinin de daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını belirtti. Pilli, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

Bugün itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 1170. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 5. Ülke dışından gelen vakalar 2. Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 1. Yerel vakalar 2. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 21. Yapılan toplam test sayısı 167 bin 580. Toplam vaka sayısı 757. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 625. Tedavisi devam eden vaka sayısı 128. Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 29. Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 99. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok.”

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Son Güncelleme: 29.09.2020 19:52
Anahtar Kelimeler:
KoronvirüsSağlık Bakanı Ali Pilli
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