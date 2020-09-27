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Pilli: 5 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

KKTC'de bugün yapılan 779 test sonucunda 2'si yerel vaka 5 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu; tedavisi tamamlanan 10 kişi de taburcu oldu.

27 Eylül 2020 Pazar 20:09
Pilli: 5 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi
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KKTC'de bugün yapılan 779 test sonucunda 2'si yerel vaka 5 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu; tedavisi tamamlanan 10 kişi de taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan testler ve sonuçlarıyla ilgili açıklamasında, 779 test yapıldığını ve 5 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini bildirdi. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

27 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 779

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5   

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar -2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10

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Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 164.817   

Toplam Vaka Sayısı- 746

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 587

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 155

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27    

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 128

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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Son Güncelleme: 27.09.2020 20:17
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