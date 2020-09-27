Pilli: 5 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

KKTC'de bugün yapılan 779 test sonucunda 2'si yerel vaka 5 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu; tedavisi tamamlanan 10 kişi de taburcu oldu.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan testler ve sonuçlarıyla ilgili açıklamasında, 779 test yapıldığını ve 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
27 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 779
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen vakalar – 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2
Yerel vakalar -2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 164.817
Toplam Vaka Sayısı- 746
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 587
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 155
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 128
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok