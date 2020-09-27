Pilli: 5 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

KKTC'de bugün yapılan 779 test sonucunda 2'si yerel vaka 5 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu; tedavisi tamamlanan 10 kişi de taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan testler ve sonuçlarıyla ilgili açıklamasında, 779 test yapıldığını ve 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.



Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.



27 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 779



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5



Ülke dışından gelen vakalar – 1



Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2



Yerel vakalar -2



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10



Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yokYapılan Toplam Test Sayısı- 164.817Toplam Vaka Sayısı- 746İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 587Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 155Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 128Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok