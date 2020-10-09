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Pilli: “5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 1915 test sonucunda 5’i yerel, 8 Covid 19 vakasına rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

09 Ekim 2020 Cuma 19:34
Pilli: “5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı”
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 1915 test sonucunda 5’i yerel, 8 Covid 19 vakasına rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiğini,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 1915. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 8. Ülke dışından gelen vakalar 2. Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 1. Yerel vakalar 5. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 5. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 186 bin 138. Toplam vaka sayısı 797. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 751. Tedavisi devam eden vaka sayısı 42. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 20. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 21. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1”

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Son Güncelleme: 09.10.2020 19:46
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Dr. Ali PilliKoronavirüs
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