Pilli: “45'i yerel 47 vaka var. 9 kişi yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3308 olduğunu, 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını , 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 45 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 29 kişinin Girne, 2 kişinin ise Güzelyurt bölgesinden olduğunu belirtti.

29 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 3308. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 47. Ülke dışından gelen vaka sayısı 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 1. Yerel vaka sayısı 45. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 16. Bugün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 398 997. Toplam vaka sayısı 2255. İyileşip taburcu edilen toplam vka sayısı 1850. Tedavisi devam eden vaka sayısı 391. Pandemi merkezindeki hasta hayısı 105. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 277. Toplam kaybedilen hasta sayısı 14. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 9"