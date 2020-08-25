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Pilli: 4 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan covid-19 test sayısının 1503 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

25 Ağustos 2020 Salı 19:02
Pilli: 4 pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan covid-19 test sayısının 1503 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Buna göre bugüne kadar yapılan test sayısı 111 bin 617’e,  toplam vaka sayısı 281’e, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 192’ye, tedavisi devam eden vaka sayısı 85’e çıktı.

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Son Güncelleme: 25.08.2020 19:09
Anahtar Kelimeler:
Covid19Sağlık Bakanı Ali Pilli
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