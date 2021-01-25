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Pilli: 32 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi yoğun bakıma alındı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2784 olduğunu, 30'u yerel 32 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 19:31
Pilli: 32 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi yoğun bakıma alındı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2784 olduğunu, 30'u yerel 32 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 30 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 1 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

25 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2784

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 30

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 384.919

Toplam Vaka Sayısı: 2071

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1793

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 264

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 76

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 183

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

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Son Güncelleme: 25.01.2021 20:46
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık Bakanı Dr. Ali Pilli
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