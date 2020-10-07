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Pilli: “3 bin 12 test yapıldı 1 pozitif vaka tespit edildi“

KKTC’de koronavirüs tespiti için son 24 saatte yapılan 3 bin 12 PCR testiyle 1 pozitif vaka daha saptandı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 18:43
Pilli: “3 bin 12 test yapıldı 1 pozitif vaka tespit edildi“
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KKTC’de koronavirüs tespiti için son 24 saatte yapılan 3 bin 12 PCR testiyle 1 pozitif vaka daha saptandı.

Pozitif vakanın hava yoluyla gelen bir yolcu olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün tedavisi tamamlanan 8 hastanın ise taburcu edildiğini bildirdi.

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Toplam vaka sayısı 779, tedavisi süren hasta sayısı 36 olurken, bir hasta ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

7 Ekim itibarıyla KKTC’de Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 3012, bugün saptanan pozitif vaka sayısı 1, ülke dışından gelen vakalar 1, karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok, yerel vaka yok, iyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 8, bugün kaybedilen vaka yok, yapılan toplam test sayısı 182 bin 371, toplam vaka sayısı 779, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 739, tedavisi devam eden vaka sayısı 36, pandemi merkezindeki hasta sayısı 10, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 25, toplam kaybedilen hasta sayısı 4, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1."

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Son Güncelleme: 07.10.2020 18:53
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