Pilli: “203 test yapıldı, pozitif Covid-19 vakası yok“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 203 test yapıldığını ve pozitif Covid 19 vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Pilli, bugün Covid-19 testlerinin Lefke Belediyesi çalışanları, pazarcı esnafı, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli'nin , 16 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 203. Bugün saptanan pozitif vaka yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 30 bin 228. Toplam vaka sayısı 108. İyileşip taburcu olan toplam vaka sayısı 104. Tedavisi devam eden vaka yok. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok"