banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99768
ALTIN
386.746
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3546
EURO
7.4566
banner339
Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname hazırladı
BAKANLAR KURULU'NDAN KARARNAME
Güney Kıbrıs'ta 2'si öğrenci 4 yeni vaka
GÜNEY'DE SON DURUM
Kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kalkıyor
HAYAT NORMALE DÖNÜYOR
Tatar: “AB’nin tutumu vizyonsuzluk ve hukuk tanımazlık göstergesidir”
TATAR'DAN DEĞERLENDİRME
Flaş Haber
Narkotik’ten gece operasyonu
Kapat

Pilli: “203 test yapıldı, pozitif Covid-19 vakası yok“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 203 test yapıldığını ve pozitif Covid 19 vakasına rastlanmadığını açıkladı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:08
Pilli: “203 test yapıldı, pozitif Covid-19 vakası yok“
banner337
banner345

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 203 test yapıldığını ve pozitif Covid 19 vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Pilli, bugün Covid-19 testlerinin Lefke Belediyesi çalışanları, pazarcı esnafı, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

banner341
Bakan Pilli'nin , 16 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

 "Bugün yapılan test sayısı 203. Bugün saptanan pozitif vaka yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 30 bin 228. Toplam vaka sayısı 108. İyileşip taburcu olan toplam vaka sayısı 104. Tedavisi devam eden vaka yok. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok"

banner346
Son Güncelleme: 17.05.2020 07:33
Anahtar Kelimeler:
Kktc KoronavirüsAlipilli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel: “konaklama Sektöründe Uygulanacak Önlemler Belirlendi… Sektör İç Turizmle Nefes Almaya Başlayacak”
Üstel: “konaklama Sektöründe Uygulanacak Önlemler Belirlendi… Sektör İç Turizmle Nefes Almaya Başlayacak”
Kamuda Normal Çalışma Sistemine Dönülüyor
Kamuda Normal Çalışma Sistemine Dönülüyor
Eczacılar Birliği Onursal Başkanı Fatma Azgın:
Eczacılar Birliği Onursal Başkanı Fatma Azgın: "eczanelerin Çalışma Sistemi Bozulmamalı"
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Deniz anası tehlikesine dikkat!
Deniz anası tehlikesine dikkat!
Pazar yerlerinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler
Pazar yerlerinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler
Hava durumu
Hava durumu
Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname hazırladı
Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname hazırladı
Köseoğlu ölü olarak bulundu
Köseoğlu ölü olarak bulundu
17 Mayıs 2020 Pazar Gündemi
17 Mayıs 2020 Pazar Gündemi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim