Pilli: 2'si yerel, 7 pozitif vakaya rastlandı

VAKALARIN 3’Ü YURTDIŞINDAN, 2’Sİ TEMASLILARDAN, 2’Sİ DE YEREL VAKA. 1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre, KKTC’de 24 saatte 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı. Vakaların 3’ü yurtdışından, 2’si temaslılardan, 2’si de yerel vaka. 1 kişi yoğun bakımdan çıkarıldı. Tedavi gören 28 kişi ise taburcu edildi.

Bakan Pilli’nin açıkladığı veriler şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1866

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar – 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar -2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 162.027

Toplam Vaka Sayısı- 732

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 521

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 207

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 172

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1