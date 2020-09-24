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Pilli: 2'si yerel, 7 pozitif vakaya rastlandı

24 Eylül 2020 Perşembe 19:35
Pilli: 2'si yerel, 7 pozitif vakaya rastlandı
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VAKALARIN 3’Ü YURTDIŞINDAN, 2’Sİ TEMASLILARDAN, 2’Sİ DE YEREL VAKA. 1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre, KKTC’de 24 saatte 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı. Vakaların 3’ü yurtdışından, 2’si temaslılardan, 2’si de yerel vaka. 1 kişi yoğun bakımdan çıkarıldı. Tedavi gören 28 kişi ise taburcu edildi.
Bakan Pilli’nin açıkladığı veriler şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1866

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7  

Ülke dışından gelen vakalar – 3 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar -2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29

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Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 162.027    

Toplam Vaka Sayısı- 732  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 521 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 207  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34   

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 172 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1  

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Son Güncelleme: 24.09.2020 19:53
Anahtar Kelimeler:
Covid19Sağlık Bakanı Ali Pilli
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