Pilli: 2'si yerel, 7 pozitif vakaya rastlandı

VAKALARIN 3’Ü YURTDIŞINDAN, 2’Sİ TEMASLILARDAN, 2’Sİ DE YEREL VAKA. 1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre, KKTC’de 24 saatte 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı. Vakaların 3’ü yurtdışından, 2’si temaslılardan, 2’si de yerel vaka. 1 kişi yoğun bakımdan çıkarıldı. Tedavi gören 28 kişi ise taburcu edildi.
Bakan Pilli’nin açıkladığı veriler şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1866
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen vakalar – 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2
Yerel vakalar -2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29
Yapılan Toplam Test Sayısı- 162.027
Toplam Vaka Sayısı- 732
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 521
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 207
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 172
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1