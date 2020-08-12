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Pilli: 2 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saate yapılan toplam 1778 test sonucunda 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:21
Pilli: 2 pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saate yapılan toplam 1778 test sonucunda 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün1 kişi de taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Pilli, pozitif vakalardan 1’inin hava yolu, diğer vakanın da deniz yolu ile ülkeye geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

12 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1778;

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1  

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Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 88.926

Toplam Vaka Sayısı- 185

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 138  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok.”

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Son Güncelleme: 12.08.2020 19:33
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