Pilli: 18'i yerel 23 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 662 olduğunu, 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

19 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 2 bin 662. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 23. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 5. Yerel vaka sayısı 18. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 21. Bugün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 371 bin 972. Toplam vaka sayısın1944. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 1693. Tedavisi devam eden vaka sayısı 240. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 56. Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 181. Toplam kaybedilen hasta sayısı 11. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3"