Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Yarını düşünen kim?
Yarını düşünen kim?
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
banner376

Pilli: 18'i yerel 23 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 662 olduğunu, 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

19 Ocak 2021 Salı 20:30
Pilli: 18'i yerel 23 pozitif vaka tespit edildi
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 662 olduğunu, 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

banner341
Bakan Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

19 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 2 bin 662. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 23.   Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 5. Yerel vaka sayısı 18. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 21.    Bugün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 371 bin 972. Toplam vaka sayısın1944. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 1693. Tedavisi devam eden vaka sayısı 240. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 56. Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 181. Toplam kaybedilen hasta sayısı 11. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3"

banner360
Son Güncelleme: 19.01.2021 21:39
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık Bakanı Dr. Ali Pilli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTEZO eleştirdi
KTEZO eleştirdi
Pilli, Lapta Ve Alsancak Belediye Başkanları ve Lapta Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimiyle görüştü
Pilli, Lapta Ve Alsancak Belediye Başkanları ve Lapta Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimiyle görüştü
Saner: “Akaryakıta artış yapılmayacak, aradaki fark FİF’ten karşılanacak”
Saner: “Akaryakıta artış yapılmayacak, aradaki fark FİF’ten karşılanacak”
KIBTES’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na uzaktan eğitimi başlatma çağrısı
KIBTES’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na uzaktan eğitimi başlatma çağrısı
80 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılanma programı açıklandı
80 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılanma programı açıklandı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Sennaroğlu Ve Candan’a Tebrik Mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Sennaroğlu Ve Candan’a Tebrik Mesajı
13 yıla yakın bir süre KKTC’de izinsiz ikamet eden şahıs ihbar üzerine tutuklandı
13 yıla yakın bir süre KKTC’de izinsiz ikamet eden şahıs ihbar üzerine tutuklandı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Tüm İş Yerlerini Denetleme Kararı Aldığını Duyurdu
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Tüm İş Yerlerini Denetleme Kararı Aldığını Duyurdu
Yılın ilk asgari ücret toplantısı asgari ücret belirlenemeden tamamlandı
Yılın ilk asgari ücret toplantısı asgari ücret belirlenemeden tamamlandı
DAÜ ile AÖA arasında iş birliği protokolü imzalandı
DAÜ ile AÖA arasında iş birliği protokolü imzalandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim