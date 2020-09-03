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Pilli: 17 pozitif vakaya rastlandı

03 Eylül 2020 Perşembe 19:20
Pilli: 17 pozitif vakaya rastlandı
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11 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

VAKA SAYISI BUGÜN İTİBARIYLA 361’YA ULAŞTI. TOPLAM TEST SAYISI 125 BİN 256 OLDU

TEDAVİSİ DEVAM EDEN VAKA SAYISI 88

KKTC’de son 24 saatte 1’i yerel olmak üzere 17 pozitif vakaya rastlandığı, 11 kişinin taburcu edildiği açıklandı.

KKTC’de 10 Mart’ta ilk kez bir Alman turistte saptanan COVID-19 vaka sayısı, bugün itibarıyla 361’e ulaştı. Bugün yapılan 1265 testle, test sayısı 125 bin 256’ye yükseldi. Tedavisi devam eden vaka sayısı 88.    

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasına göre, pozitif vakalardan 6’sı hava yolu, 2’si de deniz yoluyla ülkeye geldi. 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını belirten Pilli, söz konusu kişilerin bu sürede gözetim altında olduklarını bildirdi.

Pilli, 1 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını açıkladı.

3 Eylül Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1265

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17 

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-11

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 125 bin 256   

Toplam Vaka Sayısı- 361

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 269

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 88

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 33 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 55  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok.”

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Son Güncelleme: 03.09.2020 19:27
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