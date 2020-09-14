banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1107
ALTIN
471.742
DOLAR
7.4748
STERLİN
9.6510
EURO
8.8751
Aşırı uçları yaşatan kim?
Aşırı uçları yaşatan kim?
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Ne sinir, ne asap bıraktınız...
Sistem neden tıkandı?
Sistem neden tıkandı?
Raydan çıkıyoruz...
Raydan çıkıyoruz...
banner364

Pilli: 14 pozitif vakaya rastlandı

14 Eylül 2020 Pazartesi 19:15
Pilli: 14 pozitif vakaya rastlandı
banner337
banner351

BAKAN PİLLİ:" TOPLAM 2149 TEST YAPILDI, 14 POZİTİF VAKAYA RASTLANDI, 4 KİŞİ TABURCU EDİLDİ "

Sağlık Bakanı  Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

banner341
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

Sağlık Bakanlığından yapılan  açıklamaya göre, Covid-19 genel durumu  özetle şöyle:

“Yapılan Toplam Test Sayısı- 144.429, Toplam Vaka Sayısı- 607, İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 335, Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268 ,Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 57, Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 211 , Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 ,Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok.”

banner360
Son Güncelleme: 14.09.2020 19:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Eylül 2020 Salı Gündemi
15 Eylül 2020 Salı Gündemi
Özersay: “haklarımızı Koruma Mücadelemizden Ödün Vermeyeceğiz”
Özersay: “haklarımızı Koruma Mücadelemizden Ödün Vermeyeceğiz”
Kamp-der: “yeniboğaziçi Belediyesinin Kamp Tesisine Girişi Engellemesi Yasa Dışı”
Kamp-der: “yeniboğaziçi Belediyesinin Kamp Tesisine Girişi Engellemesi Yasa Dışı”
Meclis Genel Kurulu Çalışmalarını Tamamladı
Meclis Genel Kurulu Çalışmalarını Tamamladı
Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Ad Çekme İşlemi Yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Ad Çekme İşlemi Yapıldı
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” Görüşülüyor
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” Görüşülüyor
Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, Sağlık Bakanlığı'nı Şahıslara Göre Karar Üretmekle Suçladı
Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, Sağlık Bakanlığı'nı Şahıslara Göre Karar Üretmekle Suçladı
Bağımsızlık İttifakı Pompeo’yu Kınadı
Bağımsızlık İttifakı Pompeo’yu Kınadı
Tabipler Birliği İle Futbol Federasyonu Yetkilileri Görüştü
Tabipler Birliği İle Futbol Federasyonu Yetkilileri Görüştü
Cumhurbaşkanlığı Seçimi…yyk, Reklam Ve Tanıtım Yayınlarının Süre Ve Ücretlendirmelerini Düzenledi
Cumhurbaşkanlığı Seçimi…yyk, Reklam Ve Tanıtım Yayınlarının Süre Ve Ücretlendirmelerini Düzenledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim