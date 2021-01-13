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Pilli: 13'ü yerel 19 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2040 olduğunu, 13’ü yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:31
Pilli: 13'ü yerel 19 pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2040 olduğunu, 13’ü yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

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Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa ve 1 kişinin İskele bölgesinden olduğunu belirtti.

13 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 2040. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 19. Ülke dışından gelen vaka sayısı 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 5. Yerel vaka sayısı 13. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 19. Bugün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 358 873. Toplam vaka sayısı 1829. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 1575. Tedavisi devam eden vaka sayısı 243. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 42. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 198. Toplam kaybedilen hasta sayısı 11. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3”

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