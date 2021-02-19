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Pilli: 11’i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti

19 Şubat 2021 Cuma 19:26
Pilli: 11’i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5056  olduğunu, 11’i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın  temaslısı  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu ,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

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Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

19 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5056 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 Yerel Vaka Sayısı: 11 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69 Bugün Kaybedilen Hasta:  1 Yapılan Toplam Test Sayısı: 494.658 Toplam Vaka Sayısı: 3171 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2673 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 475 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 22 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

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