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Pilli: 11 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2408 olduğunu, 11 pozitif vakaya  rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 20:39
Pilli: 11 pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2408 olduğunu, 11 pozitif vakaya  rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

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Yapılan toplam test sayısı 148 bin 839’a, toplam vaka sayısı ise 639’a yükseldi. 356 kişi iyileşerek taburcu oldu.

67 kişinin pandemi merkezinde, 208 kişinin pandemi otellerinde 2 kişininse yoğun bakımda tedavileri devam ediyor

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Son Güncelleme: 16.09.2020 20:51
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık Bakanı Ali Pilli
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