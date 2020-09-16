Pilli: 11 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2408 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
67 kişinin pandemi merkezinde, 208 kişinin pandemi otellerinde 2 kişininse yoğun bakımda tedavileri devam ediyor