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Pilli: “10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 980 olduğunu, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını ve 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

21 Ocak 2021 Perşembe 19:45
Pilli: “10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 980 olduğunu, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını ve 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, vakalardan 9 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğunu belirtti.

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21 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 2980. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 12. Ülke dışından gelen vaka sayısı 2. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok. Yerel vaka sayısı 10. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 21. Bugün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 376 bin 585. Toplam vaka sayısı 1983. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 1734. Tedavisi devam eden vaka sayısı 238. Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 49. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 185. Toplam kaybedilen hasta sayısı 11. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 4”

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Son Güncelleme: 21.01.2021 21:08
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık Bakanı Dr. Ali Pilli
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