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Pilli: 10 pozitif vakaya rastlandı

 

15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:38
Pilli: 10 pozitif vakaya rastlandı
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PİLLİ, POZİTİF VAKALARDAN 8’İNİN YURTDIŞINDAN GELDİĞİNİ, DİĞER 2 VAKANIN DAHA ÖNCE TESPİT EDİLEN VAKALARIN TEMASLILARI OLDUKLARINI SÖYLEDİ 

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2012 olduğunu, 10   pozitif vakaya  rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 5  vakanın  deniz yolu ile yurtışından geldiğini, diğer 2 vakanın daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında tutulduklarını, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 
 

BEKLEMEYENLER HAKKINDA YASAL İŞLEM


Bakan Pilli, yurt dışından ülkeye gelen ve test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin taahhütname imzalamalarına karşın, test sonuçları çıkana kadar beklemediklerini, kendilerini izole etmediklerini ve yasayı çiğnediklerini, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif olarak belirlenen bu kişilerin şu anda gözetim altında olduklarını kaydetti.

Açık hava veya kapalı alanlarda faaliyet gösteren eğlence yerleri ve restoranlarda sıkı denetimlerin başlatıldığına dikkat çeken Bakan Pilli, özellikle mekan girişlerinde gelen kişilerin kayıt altında tutulmasının elzem olduğunu, kurallara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlemlerin yapılacağını vurguladı.


Bakan Pilli, vakaların artışta olduğunu dolayısı ile sosyal mesafe, hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini, kalabalık yerlerde özellikle önlem alama gerektiğini hatırlattı. 

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Pilli’nin açıklamasına göre, 15 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:


Bugün Yapılan Test Sayısı: 2012    
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10     
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:  yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 94.411  
Toplam Vaka Sayısı: 206   
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 140  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  62           
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:  4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  yok

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Son Güncelleme: 15.08.2020 19:47
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