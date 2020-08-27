Pilli: 1 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de son 24 saatte 1592 test yapıldı ve 1 pozitif vaka belirlendi. 10 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, saptanan yeni covid-19 vakasının daha önce tespit edilen pozitif bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu belirtti.
27 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1592
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10
Yapılan Toplam Test Sayısı- 114.660
Toplam Vaka Sayısı- 301
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 204
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 93
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok