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Pilli: 1 pozitif vakaya rastlandı

 

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:44
Pilli: 1 pozitif vakaya rastlandı
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KKTC’de son 24 saatte  1592 test yapıldı ve 1 pozitif vaka belirlendi. 10 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, saptanan yeni covid-19 vakasının daha önce tespit edilen pozitif bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu belirtti. 

27  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1592  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10 

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Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 114.660     

Toplam Vaka Sayısı- 301     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 204 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 93  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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Son Güncelleme: 27.08.2020 20:04
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