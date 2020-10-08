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Pilli: 1'i yerel 10 pozitif vaka …

08 Ekim 2020 Perşembe 19:21
Pilli: 1'i yerel 10 pozitif vaka …
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7 KİŞİ TABURCU EDİLDİ, BİR HASTANINSA YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 852 test yapılan KKTC’de 1’i yerel 10 pozitif Covid-19 vakasına rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Bir hastanınsa yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.  Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6’sının hava yolu, 3’ünün deniz yoluyla KKTC’ye geldiğini, 1 kişinin de yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını kaydetti.
8 Ekim Covid-19 genel durumu  şöyle;
“Test Sayısı: 1852 
Pozitif Vaka Sayısı: 10  
Ülke dışından gelen vakalar:  9
Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok
Yerel vakalar: 1 
İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı: 7  

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Bugün kaybedilen vaka sayısı: yok
Yapılan toplam test sayısı: 184.223 
Toplam vaka sayısı: 789
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 746 
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 39  
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 16
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 22  
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4 
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1.”
 

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Son Güncelleme: 08.10.2020 19:33
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