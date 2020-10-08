Pilli: 1'i yerel 10 pozitif vaka …

7 KİŞİ TABURCU EDİLDİ, BİR HASTANINSA YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 852 test yapılan KKTC’de 1’i yerel 10 pozitif Covid-19 vakasına rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bir hastanınsa yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6’sının hava yolu, 3’ünün deniz yoluyla KKTC’ye geldiğini, 1 kişinin de yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını kaydetti.

8 Ekim Covid-19 genel durumu şöyle;

“Test Sayısı: 1852

Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen vakalar: 9

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok

Yerel vakalar: 1

İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı: 7



Yapılan toplam test sayısı: 184.223

Toplam vaka sayısı: 789

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 746

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 39

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 16

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 22

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1.”

