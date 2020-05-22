Pilelilerin Kuzey'e geçişi kolaylaştırılacak

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda Pile’de yaşayan yurttaşların da genel kurallara dahil edilmesine ilişkin 451-2020 sayı ve 18.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile getirilen uygulamanın sona erdirileceği duyuruldu.

Karara göre, Pile’de yaşayan yurttaşların Kuzey’e geçişlerine ilişkin koşulların belirlenmesi hususunda Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı ve 1 Haziran'dan itibaren Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği koşullara uyulması kaydıyla, Kuzeye geçişlerinin kolaylaştırılması kararı alındı.

Güney Kıbrıs'a geçebilen Pile'deki vatandaşlar, KKTC'ye gelmeleri halinde iki hafta karantina uygulamasına tabi tutulacakları için bir süredir sorun yaşanıyordu.