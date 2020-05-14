PİLE, Nihayet!

KIBRIS MANŞET’in gündeme getirdiği Pile’de yaşanan sorunlar hükümet ve muhalefeti harekete geçirdi

KIBRIS MANŞET’in 11 Mayıs Pazartesi günü manşetine taşıdığı ‘İltica mı edelim” başlıklı haberi etkisini gösterdi ve hem hükümet hem de muhalefet partileri Pile halkına duyarlılık göstermeye başladı.

Başbakan Tatar, Pile halkıyla temasta olduklarını, bilim kurullarının ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri ışığında değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi.

Halkın sıkıntılarını bildiklerini ancak KKTC’nin izole edildiğini ifade eden Başbakan Tatar, Pile halkının sağlık sorunlarıyla ilgili gerekli kolaylıkların sağlandığını söyledi.

Tatar, önümüzdeki günlerde konunun enine boyuna yeniden değerlendirileceğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da bakanlığın bu konuda, oradaki vatandaşları ‘rahatlatacak’ yeni bir düşüne üzerinde çalıştığını belirterek, bugünkü Bakanlar Kurulu’na bu düşünceyi kendisinin sunacağını söyledi, “Bu önerinin kabul göreceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

CTP’den yapılan açıklamada da hükümete çağrı yapılarak uygulamaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiği ifade edelirken haklı mücadelelerinde Pile halkının yanlarında oldukları belirtildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Oradaki insanlarımıza maalesef sahip çıkılmadı, halbuki yurttaşlarına sahip çıkarak, mağduriyetlerini gidermek bu devletin görevidir” dedi.

Özyiğit, Pile ile ilgili kararlar alınırken bölge muhtarları ve halkının görüşlerinin de dinlenmesi gerektiğini kaydetti.

KIBRIS MANŞET’in 11 Mayıs 2020 Pazartesi günkü manşet haberi

Tatar: Pile halkı ile temastayız!

Başbakan Ersin Tatar gazetecilerin sorusu üzerine Beyarmudu Sınır Kapısı’nda yapılan eylemi değerlendirdi.

Başbakan Tatar, Pile halkıyla temasta olduklarını, bilim kurullarının ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri ışığında değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi.

Halkın sıkıntılarını bildiklerini ancak KKTC’nin izole edildiğini ifade eden Başbakan Tatar, Pile halkının sağlık sorunlarıyla ilgili gerekli kolaylıkların sağlandığını söyledi.

Tatar, önümüzdeki günlerde konunun enine boyuna yeniden değerlendirileceğini vurguladı.

Özyiğit: Pile halkı ve güneyde çalışanlar mağdur oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yazılı açıklama yaparak, UBP-HP koalisyon hükümetinin hem Pile halkını, hem de güneyde çalışan işçilerimizi mağdur ettiğini belirterek, bu mağduriyeti gidermenin hükümetin görevi olduğunu söyledi.

Virüsün ortaya çıkmasının ardından alınan önlemler kapsamında geçişlerin de durdurulduğunu belirten Özyiğit, geçişlerin durdurulmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen Hükümetin hem Pile halkının, hem de güneyde çalışan işçilerimizin yaşadığı mağduriyete çare üretmediğini belirtti.

Virüsle mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılmasını anlayışla karşıladıklarını ancak bu karar nedeniyle mağduriyet yaşayan kesimlerin sorunları karşısında sessiz kalınmasının ise anlaşılmaz olduğunu belirten Özyiğit, gerekli kararları alarak bu kişileri korumanın devletin görevi olduğunu vurguladı.

Özyiğit, “Hükümet güneyde çalışan işçilerimizi koruyamadı, işsiz kalma tehlikesiyle baş başa bıraktı, bu yetmezmiş gibi şimdiye kadar mali destekte de bulunamadı. Sn. Bakan dün Meclis’te yardımla ilgili bir çalışma yapıldığını ve ödenmesi düşünülen rakamları açıkladı, yasalar uygulansa zaten bu insanlarımız daha fazla ücret alacak” dedi.

Pile halkının da ciddi şekilde mağdur edildiğini, alınan kararların haklı olarak Pile’nin statüsünün sorgulanmasına neden olduğunu belirten Özyiğit, “Oradaki insanlarımıza maalesef sahip çıkılmadı, halbuki yurttaşlarına sahip çıkarak, mağduriyetlerini gidermek bu devletin görevidir” dedi.

Özyiğit, Pile ile ilgili kararlar alınırken bölge muhtarları ve halkının görüşlerinin de dinlenmesi gerektiğini kaydetti.

Pile’deki Türkler ve Güney Kıbrıs’ta çalışanlar eylem yaptı

Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile Güney Kıbrıs Rum Kesiminde çalışan Kıbrıslı Türkler Kovid 19 tedbirleri nedeniyle geçişlerin durdurulmasını protesto etmek için Beyarmudu kara giriş kapısında eylem gerçekleştirdi…

Eylemde basına açıklama yapan Pile köyü Türk Muhtarı Veysal Güden, Kovid-19 nedeniyle ülkede bir dizi tedbir alındığını belirterek, ancak kendilerinin düşünülmediğini savundu…

Kovid-19’un artık kontrol altına alındığını ve yaşamın normalleşmeye başladığını belirten Güden, ancak kendileri için durumun değişmediğini söyledi…

Yetkililere çağrıda da bulunan Pile Köyü Türk Muhtarı Veysel Güden, yaşanan sıkıntılara çözüm üretilmesini talep etti.

Eylem olaysız bir şekilde sona erdi…