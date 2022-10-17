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Pile'de metrekareye 56 kilogram yağış düştü!

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile’nin aldığını duyurdu. Kaynak: En çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile aldı

17 Ekim 2022 Pazartesi 16:41
Pile'de metrekareye 56 kilogram yağış düştü!

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile’nin aldığını duyurdu.Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bugün sabaha kadar gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;Koruçam 34 kg/m², Akdeniz, Çayırova, Alevkaya, Serdarlı 28 kg/m², Akdoğan, Esentepe, Kırıkkale 27 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 26 kg/m², Beyarmudu, Mehmetçik 23 kg/m², Çamlıbel, Gemikonağı 22 kg/m², Ercan, Vadili 21 kg/m², Geçitkale, Kalkanlı, Gazimağusa 20 kg/m².Diğer yörelerde ise 1-19  kg/m² arası yağış kaydedildi. Kaynak: En çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile aldı 

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