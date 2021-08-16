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PGM: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

Polis Genel Müdürlüğü yangınlara karşı alınması gereken önlemler konusunda uyarı yayımladı..

16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:27
PGM: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

İşte Polis Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tedbirler:

1. Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

2. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.

3.  İş yerlerimizde, binalarda ve konutlarımızda bulunan bacaların (Otel ve lokanta bacaları 3 ayda, şömine, fabrika ve evlerin bacalarının ise senede 2 kez) temizlenmesi gerekmektedir.

4. Oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada çalışma yapılacak alanın etrafında yangına sebep olacak materyaller temizlenmeli ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır.

5. Elektrik tellerine yakın ağaç dalları budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.

6. Araçlarımızın servisini ve bakımını zamanında yaptırmamız araçlarımızda çıkacak herhangi bir yangını önlemede yardımcı olacaktır.

7. Tarımsal araçlarınızın servisini, bakımını ve egzoz kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

8. Araçlarımızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

9. Elektrik Panolarının bulunduğu yerlere, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacaktır.

10. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

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Anahtar Kelimeler:
Yangın Tedbir
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