banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99806
ALTIN
259.943
DOLAR
5.6860
STERLİN
7.0692
EURO
6.3840
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
22 yaşındaki genç kayıp!
22 YAŞINDAKİ GENÇ KAYIP!
Gazimağusa’da aracı yaktılar
GAZİMAĞUSA’DA ARACI YAKTILAR
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
banner306

PGM ve Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi arasında Eğitim İş Birliği Antlaşması imzalandı

PGM ve Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi arasında Eğitim İş Birliği Antlaşması imzalandı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13
PGM ve Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi arasında Eğitim İş Birliği Antlaşması imzalandı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi  arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elif Çepni imza koydu.

Protokolle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensupları ile eş ve çocukları indirimli  haktan yararlanacak.

MANAVOĞLU

banner317
İmza töreninde konuşan Polis Genel Müdürü  Süleyman Manavoğlu eğitim konusunda yapılan  protokolün her iki kuruma da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversiteye,  polis örgütüne eğitim konusunda sağladıkları  imkânlardan dolayı teşekkür eden Manavoğlu, Üniversite ile eğitim konusunda her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

ÇEPNİ

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elif Çepni ise üniversite olarak polis örgütü mensupları ve çocuklarının üniversitelerinde eğitim görmesinin kendileri için onur kaynağı olduğuna değindi.

Çepni, polis teşkilatına eğitim konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını ayrıca kendilerinin de önümüzdeki akademik yılda bilgi edinmek amacı ile polisten eğitim alabileceklerini belirtti ve protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Son Güncelleme: 17.07.2019 18:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinop'ta Arkeologları Şaşırtan İskelet
Sinop'ta Arkeologları Şaşırtan İskelet
Başbakan Tatar yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu
Başbakan Tatar yangın çıkan bölgede incelemelerde bulundu
Bakan Çavuşoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) heyetini kabul etti
Bakan Çavuşoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) heyetini kabul etti
Yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Yer yer sağanak yağmur bekleniyor
“kktc Denizciliğinin Geleceği” Paneli Düzenleniyor
“kktc Denizciliğinin Geleceği” Paneli Düzenleniyor
Nüfus Kayıt Dairesi: ”Çipsiz kimlik kartları geçerliliğini koruyor”
Nüfus Kayıt Dairesi: ”Çipsiz kimlik kartları geçerliliğini koruyor”
Ciklos’ta yangın
Ciklos’ta yangın
Elcil: “Kıbrıs Cumhuriyeti temelinde bir çözüme ulaşma mücadelesi vermek yerine maceralar peşinde koşuluyor”
Elcil: “Kıbrıs Cumhuriyeti temelinde bir çözüme ulaşma mücadelesi vermek yerine maceralar peşinde koşuluyor”
Şafağın askerleri 45 yıl sonra KKTC’de buluşuyor…
Şafağın askerleri 45 yıl sonra KKTC’de buluşuyor…
Turizm Bakanı Üstel, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü Ziyaret Etti
Turizm Bakanı Üstel, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü Ziyaret Etti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim