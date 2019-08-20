PGM ve Doğa Koleji arasında eğitim işbirliği antlaşması

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Doğa Koleji arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Doğa Koleji adına ise Kıbrıs Doğa Okullar Direktörü Orhan Süslü imza koydu.
Bu protokolle, Doğa Koleji okullarında eğitim görecek polis mensuplarının çocukları indirimli olarak bu haktan yararlanacaklar.
Kıbrıs Doğa Okullar Direktörü Orhan Süslü ise toplumsal bilinci uyandıracak her şeye hazır olduklarını belirtti ve protokolün her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu.