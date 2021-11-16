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PGM-İtfaiye Müdürlüğü yangın riskine karşı dikkatli olunması çağrısını yineledi

16 Kasım 2021 Salı 16:15
PGM-İtfaiye Müdürlüğü yangın riskine karşı dikkatli olunması çağrısını yineledi

“SEYAHAT HALİNDEYKEN ARAÇLARINDAN YOL KENARLARINA VE ARAZİLERE SİGARA İZMARİTİ ATMAYINIZ”

“İZİN ALINMADAN TEMİZLİK MAKSATLI OLSA BİLE ATEŞ YAKMANIN YASAK OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ”

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları yangın riskine karşı dikkati olmaları konusunda uyararak, seyahat halindeyken araçlarından yol kenarlarına ve araziler içerisine sigara izmariti atmamaları çağrısında bulundu.

Müdürlük ayrıca, vatandaşlara gerekli izinler ve tedbirler alınmadan temizlik maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların herhangi bir duman veya ateş belirtisi görmeleri halinde ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları çağrısında da bulunuldu.

PGM– İtfaiye Müdürlüğünden “zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” başlığı altında yayınladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“1.  Seyahat halindeyken araçlarınızdan yol kenarlarına ve araziler içerisine sigara izmariti atmayınız.

2. Gerekli izinler ve tedbirler (ateş yakmadan önce izin başvurusu yapacağınız makam bağlı olduğunuz ilçenin köy veya mahalle muhtarıdır ve muhtarın vereceği izin formu üzerinde almanız gereken tedbirler belirtilmektedir) izin alınmadan temizlik maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu unutmayınız.

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3. Evlerimizde ve işyerlerimizde kullandığımız çoklu prizlerde fazla akım tüketen cihazların (ütü, elektrikli soba, buzdolabı ve fön makinesi vb.) takılmasının yangın riskini artıracağını unutmamalıyız.

4. Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.

5. Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

6.Yaz aylarında bolarıp rüzgarın etkisiyle birbirine çarpıp temas edebilecek elektrik tellerinin tamirinin zamanında yapılması ve zarara yol açmaması için Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını arayınız. 

7. İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

8. Özel araçlar, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

9.Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

10. İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

11. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

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Son Güncelleme: 16.11.2021 18:22
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