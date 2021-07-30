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PGM İtfaiye Müdürlüğü'nden olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin duyuru

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye Müdürlüğü, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların gecikmeden ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı, ALO 199 İtfaiye İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları çağrısında bulundu. 

30 Temmuz 2021 Cuma 13:45
PGM İtfaiye Müdürlüğü'nden olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin duyuru

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye Müdürlüğü, yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde arazilerde çıkabilecek olası yangınlara karşı alınması gereken bir dizi önlemlere ilişkin halka duyuru yaptı.
PGM İtfaiye Müdürlüğü tarafından önlemlere ilişkin yapılan duyuruda, ülke genelinde 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatıldı. 
Sürücülere seyahat halinde iken araçlarından yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmamaları çağrısında bulunulan açıklamada, çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişelerin güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet verdiği de hatırlatıldı. 
PGM İtfaiye Müdürlüğü, yol kenarında bulunan kuru otların ve anayol hendeklerinin temizliğinin yapılması ve arazilerin etrafında şerit açılması gerektiğini de vurguladı.

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Spiral ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada vatandaşlar tarafından alınması gereken önlemlere ilişkin olarak ise açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Spiral ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çalışma yapılacak alanın etrafındaki kuru otlar ve yanma riski olan diğer materyallerin temizlenmesi gerekmektedir. Bu gibi aletler ile ilgili yapılacak çalışmalardan çıkacak kıvılcımlardan ekinlerimiz ve balyalarımız yanabilir veya kuru otların yanması ile yangın arazilere ve ormanlık alan içerisine sirayet edebilir. Bu yüzden bu gibi çalışmaları yaparken yanınızda, yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmasına özen gösteriniz.”
PGM İtfaiye Müdürlüğü, ekinlerin biçilmesinde kullanılan tarım makineleri ile tarım araçlarının mekanik bakımlarının zamanında yapmaları ve araçlarında mutlaka yangın söndürme cihazı bulundurmaları yönünde çiftlere çağrıda da bulunuldu. 
 

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Son Güncelleme: 30.07.2021 13:54
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