banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler hepimizindir
Şehitler hepimizindir
Nereye sürükleniyoruz!
Nereye sürükleniyoruz!
Solda birlik mümkün mü?
Solda birlik mümkün mü?
KTTB’de kazan kaynıyor
KTTB’de kazan kaynıyor
banner376
Flaş Haber
Covid-19 yine can aldı!
Kapat

PGM'den çağrı

KKTC Polis Genel Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucu kemikleri bulunan ve DNA metoduyla kimlik tespiti yapılan Kıbrıslı Rumların ölüm şartlarının araştırılması amacıyla söz konusu şahısların akrabalarını ve bu şahısların kaybolması ve ölümüyle ilgili bilgiye sahip olan kişileri, Polis Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, ifade vermeye çağırdı. 

30 Mart 2021 Salı 12:45
PGM'den çağrı
banner337

KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün Kıbrıslı Rum kayıp şahıslarla ilgili yayımladığı bildiride şöyle denildi:
“Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmalardan sonra kemikleri bulunan ve DNA metoduyla kimlik tespitleri yapılan Kıbrıslı Rumların ölüm şartlarının araştırılması amacıyla KKTC Başsavcılığı denetiminde Polis Genel Müdürlüğü, bahsi geçen şahısların akrabalarının ve/veya bahsi geçen şahısların kaybolması ve ölümüyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan kişilerin Lefkoşa’daki Polis Genel Müdürlüğüne gelmelerini ve ifade vermelerini talep etmektedir.” 

Açıklamada, randevu almak ve Tahkikat Ekibi’ne ifade vermek için 0090 0548 811 2179 ve 0090 0548 811 2178 (İngilizce) telefon numaralarından Polis Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilebileceği de belirtildi. 

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 30.03.2021 13:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 yine can aldı!
Covid-19 yine can aldı!
Hazine-sen'den açıklama
Hazine-sen'den açıklama
Semay Kuaför'de pozitif vaka!
Semay Kuaför'de pozitif vaka!
Başkan Nidai Güngördü’ye Dr. Ali Pilli’ den teşekkür ziyareti
Başkan Nidai Güngördü’ye Dr. Ali Pilli’ den teşekkür ziyareti
Lefke’de elektrik kesintisi
Lefke’de elektrik kesintisi
Fogem’in “Geleneksel kıyafetten kostüme” sergisi açıldı
Fogem’in “Geleneksel kıyafetten kostüme” sergisi açıldı
Memur-sen’den, egemen eşitliğe dayalı siyasi çözüme destek
Memur-sen’den, egemen eşitliğe dayalı siyasi çözüme destek
KTTB ve KTOEÖS’ten ortak açıklama
KTTB ve KTOEÖS’ten ortak açıklama
DAÜ-SEN: "Dizi galası, diziyi yapanların emeğine gölge düşürecek"
DAÜ-SEN: "Dizi galası, diziyi yapanların emeğine gölge düşürecek"
Mevlevi'de top atışı yapılacak
Mevlevi'de top atışı yapılacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim