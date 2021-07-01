PGM'de resepsiyon düzenlendi

Cumhurbaşkanı Tatar, bunun KKTC devleti için “fevkalade önemli bir gelişme” olduğunu ifade ederek, “Bir devletin kabul görmesi ve saygın olabilmesi ve elbette günün birinde siyasi tanınma ile dünyada hak ettiği yeri alması kurum ve kuruluşlarının başarısına bağlıdır” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner de, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2021 Mali ve İş Birliği Protokolü kapsamında açıklanan katkılardan 5 milyon TL’lik bir kaynağın Polis Teşkilatına aktarıldığını açıkladı.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ise, Polis Teşkilatı’nın hedefinin; toplumun ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak, klasik güvenlik yaklaşımları yerine, bireysel özgürlük alanlarını daraltamayacak ve kamu düzenini sağlayacak, çağdaş ve bireysel yeni yöntemleri uygulanmaya koymak olduğunu belirterek, “Polis bireysel hak ve özgürlüklerin kısıtlayışı değil, güvencesi durumundadır” dedi.

Polis Teşkilatı’nın 57’nci kuruluş yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü çerçevesinde, dün akşam, Polis Genel Müdürlüğünün bahçesinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28’inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, GKK Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Balta, bazı siyasi parti temsilcileri ile diğer askeri ve sivil yetkililer de katıldı.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından resepsiyon, müzik dinletisi, halk dansları gösterisi ve Polis tanıtım film gösterisi ile devam etti.



TATAR: “POLİS TEŞKİLATIMIZ, EN İLERİ POLİS TEŞKİLATLILARI İLE MÜNASEBET KURARAK KKTC’YE SAYGINLIK KAZANDIRMIŞTIR”

Polis Teşkilatı’nın 57’nci kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılan yetkilileri ve konukları selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyona katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Polis Teşkilatı’nın bazı eksiklikleri olduğunu ancak hükümetin görevini yerine getirmesiyle bu eksikliklerin giderilerek Polis Teşkilatı’nın güçlendirileceğini ve polisin görevini en iyi şekilde yerine getirmesine olanak sağlanacağını söyledi.

Polisin, ülkede güvenliğin, huzur ve barışın sürdürülmesi için elinden geleni yaptığını belirten Tatar, “Polis Teşkilatı’nın iyi polislere de sahip olması bizleri mutlu etmektedir. Polis Teşkilatı’nın yapısı liyakat esasına dayalıdır. Hakkı ile terfi alan, sınavını geçen polislerin ortaya koydukları performans, özgüven ve ülkeye yaptıkları katkıları takdir ettiğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Elbette Kıbrıs sorunu bağlamında sıkıntılarımız vardır. Tanınırız, tanınmayız… Ama neticede şunu ben hep görüyorum: Polisimiz dünyada saygın yerini almış, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile teması olan, çeşitli boyutları ile karşılıklı iş birliği kuran, KKTC devleti adına bizleri temsil etme yeteneğine ve saygınlığına sahiptir. Bu bizler için fevkalade önemli bir gelişmedir, çünkü bir devletin kabul görmesi ve saygın olabilmesi ve elbette günün birinde siyasi tanınma ile dünyada hak ettiği yeri alması kurum ve kuruluşlarının başarısına bağlıdır.”

1964 yılında kurulan Polis Teşkilatı’nın bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ve ortaya koyduğu performansla saygınlık kazandığını belirten Tatar, “Polis Teşkilatımız, dünyada hak ettiği yeri almıştır, kabul görmüştür ve en ileri polis teşkilatlıları ile münasebet kurmak suretiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne o saygınlığı kazandırmıştır” dedi.

Polis Teşkilatı’nın kuruluşunda emeği geçenleri kutlayarak, hayatta olmayanlara da rahmet dileyen Tatar, şu an Polis Teşkilatı’nda görev yapan tüm polis mensuplarını da saygı ile selamladı.



“POLİSİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR”

Cumhurbaşkanı Tatar, polisin daha fazla güçlendirilmesi için bir takım yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, bunun hükümetin gündeminde olduğunu ifade ederek, “En kısa zamanda, Meclis açıldığında, bu yasaların geçirilmesiyle ülkede asayiş ve huzurun sağlanmasında polisimizin eli güçlendirilmelidir. Bunu hükümet ile, Başbakanla görüşmüş bulunuyoruz. Her türlü çalışma yapılmıştır. Bu düzenlemelerin yapılması polisimizin bir beklentisidir, hakkıdır” dedi.

Tatar, Polis Teşkilatı’nın araç-gereç imkanlarının geliştirilmesinin de gerektiğini ifade ederek, “Kendi imkanlarımız, kendi bütçemiz ve Anavatan Türkiye’nin de desteği ile polisimizin tüm bu imkanlara sahip olması ve daha sürdürülebilir hizmetler vermesi hepimizin temennisidir” şeklinde konuştu.





SANER: “MALİ PROTOKOL KAPSAMINDA 5 MİLYON TL’LİK BİR KAYNAK POLİSE AKTARILDI”

Başbakan Ersan Saner, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 1964 yılında kurulan Polis Teşkilatı’nın bugün daha güçlü olarak halka hizmet verdiğini ifade ederek, ülkedeki huzur ve asayişin sağlanmasında polisin önemli bir görev yürüttüğünü söyledi.

Saner, Polis Teşkilatının, personelden araç alımına, bina ve benzeri konularda bir takım ihtiyaçları olduğuna işaret ederek, bu ihtiyaçların karşılanmasında hükümetin her zaman polisin yanında yer aldığını ve yer almaya devam edeceğini söyledi.

Başbakan Saner, değişen koşullar ışığında, Polis Teşkilatı’na ilişkin mevcut yasalarda ve tüzüklerde değişikliğe ihtiyaç olduğuna da dikkat çekerek, hükümet ve Meclis olarak gerekli düzenlemelerin yapılması için her türlü özveriyi ortaya koyduklarını söyledi.

Başbakan Saner, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2021 Mali ve İş Birliği Protokolü kapsamında açıklanan katkılardan 5 milyon TL’lik bir kaynağın da polise aktarıldığını açıkladı.



SOYALAN: “GÜNÜN 24 SAATİ KAMU DÜZENİ VE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI İÇİN BÜYÜK BİR KARARLILIKLA GÖREV YAPIYORUZ”

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da konuşmasında, Polis Teşkilatı olarak, Anayasa ve yasalardan aldıkları yetki ve halktan aldıkları güçle günün 24 saati kamu düzeninin ve insan haklarının korunması için kararlılıkla polisin görevini yapmakta olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta polis örgütünün tarihiyle ilgili bazı bilgiler paylaşan Soyalan, “Adada Osmanlı iradesi ile başlayan, İngiliz sömürge yönetimi, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti dönemi ile Milli Mücadele yıllarını takip ederek günümüze kadar uzanır. 1963 yılında Kıbrıslı Rumların, adayı Yunanistan’a ilhak etmek amacıyla başlattıkları eylemleri neticesinde, Kıbrıslı Türkler, Rumlarla ilişkilerini kesmek zorunda kalmış ve kendi bölgelerine çekilmeye başlamışlardır. Bu dönemde, elinde çok az sayıda motorlu araç ve malzeme kalan Türk polisi kendi oluşumunu, hızla ve başarı ile tamamlayarak, tek çatı altında toplanmayı başarmış ve bugünkü polis örgütünün temelleri atılmıştır” dedi.

Ahmet Soyalan, Polis Teşkilatı’nın 30 Haziran 1964’te kurulduğunu ve bu tarihin Polis Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini söyledi.

Soyalan, “Kıbrıs Türk polisi, Milli Mücadele yıllarında, polislik görevine yanı sıra Rum saldırılarına karşı mücahit kardeşlerimizle birlikte aynı saflarda, göğüs göğüse çarpışarak; Kıbrıs Türkünün var olma mücadelesinde üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirerek, tarihe adını yazdırmıştır. EOKA’nın eylemlerine başladığı 1 Nisan 1955 yılından 1974 Mutlu Barış Harekatına kadar Türk Polisi özgürlük mücadelesinde 40’tan fazla şehit vermiştir. Bu vesileyle vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

1970 yılında Polis Genel Müdürlüğünün oluşturularak, kurumsallaşma yolunda adım attığını ifade eden Soyalan, 1984 yılında ise KKTC Kurucu Meclisi tarafından çıkarılan yasa ile Polis Genel Müdürlüğünün yasal statüye kavuştuğunu söyledi.



“POLİS BİREYSEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLAYIŞI DEĞİL, GÜVENCESİ DURUMUNDADIR”

Polis Genel Müdürü Soyalan, Türkiye Cumhuriyeti ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın katkıları ve hükümetin desteğiyle Polis Teşkilatı’nın günün koşullarına göre yeni bina, araç-gereç ve teknolojik imkanlarla donatılmaya devam edildiğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimiz son bir yıl içinde, polisin elini güçlendirecek birçok yasanın geçirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Terfiler açılarak, yönetici kadrolarındaki birçok personel üst dereceye terfi etmiştir. Hedefimiz; toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak, klasik güvenlik yaklaşımları yerine, bireysel özgürlük alanlarını daraltamayacak ve aynı zamanda kamu düzenini sağlayacak, çağdaş ve bireysel yeni yöntemlerin uygulanmaya konmasını sağlamaktır. Polis bireysel hak ve özgürlüklerin kısıtlayışı değil, güvencesi durumundadır.”



