PGM Artan Hava Sıcaklığı Nedeniyle Yangına Karşı Tedbirli Olunmasını İstedi

Polis Genel Müdürlüğü, artan hava sıcaklığı dolayısıyla halkın tedbirli olmasını ve yangına sebep olabilecek her türlü faaliyetten kaçınmasını tavsiye etti.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde devam eden yüksek hava sıcaklığı nedeniyle, gerek ormanlık alanlarda gerekse kırsal ve kentsel alanlarda, potansiyel yangın çıkma ve hızlı bir şekilde genişleme riskinin özellikle artmakta olduğundan, halkın tedbirli olması ve yangına sebep olabilecek her türlü faaliyetten kaçınması tavsiye edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“1. 01 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında gerekli izin ve tedbirler alınmadan, temizlik maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu unutmayınız.

2.Araç ile yolda seyir halindeyken veya açık alanlarda, araziler ve özellikle ormanlık alanlarda bulunduğunuzda, içtiğiniz sigaranın izmaritini çevreye atmayınız.

3.Ormanlara veya akaryakıt istasyonlarına yakın arazilerde, tarımsal ekinlerin bulunduğu alanların etrafına en az 6 metre genişliğinde şerit açılması, olası bir yangının bu gibi yerlere sirayet etmesini önleyecektir.

4.Spiral(izmirillo) makinesi, kaynak makinesi veya oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma alanın etrafında yangına sebep olabilecek malzemeler temizlenmeli ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır.”