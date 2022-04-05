banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Petrolde yine yaptırım endişesi
TUTDER, hükümete sundukları öneriye cevap bekliyor...
Günlük döviz kurları
Genç Girişimci Ömer Köse'den Elektrikte Çığır Açacak Yeni Atılım
Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak’ta iş kazasının olduğu inşaata gitti
banner405

Petrolde yine yaptırım endişesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından gelen Rusya’ya yönelik yeni yaptırım çağrıları petrol piyasalarında fiyatları yukarı çekti.

05 Nisan 2022 Salı 09:01
Petrolde yine yaptırım endişesi

Petrol piyasalarında yeniden Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımlar endişe kaynağı olarak öne çıktı.

ABD ham petrolünde iki haftanın en yüksek sıçraması görüldü ve fiyatlar 105 dolara yaklaştı. Brent petrolde de hızlı artış izlendi ve 108 doların üzeri test edildi.

Fiyatların yükselmesinde ABD ve Avrupa cephesinden gelen Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara işaret eden açıklamalar etkili oldu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Ukrayna’da Buça’daki olayların ardından bu hafta içinde Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları duyuracaklarını kaydetti. Sullivan söz konusu yaptırımların enerji alanını da kapsayabileceğine işaret etti.

banner341
Sullivan ABD’nin müttefikleriyle temas halinde Rusya’ya ekonomik yaptırımları sürdüreceğinin de altını çizdi.

Benzer açıklamalar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan da geldi. “Buça’da yaşananlar Rusya’ya karşı yeni bir dizi yaptırım ve çok net tedbirler gerektiriyor.” diyen Macron, yaptırımların kömür ve petrol alımını kapsayabileceğine işaret etti.

Suudilerden petrole zam

Petrol piyasasında yaptırım endişeleri yeniden baskın hale gelirken, Suudilerin yaptığı zam da öne çıktı.

Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Asya’ya gönderilen gelecek ay vadeli Arab Light petrolünün varil fiyatını 9,35 dolara yükseltti. Nisan’da bu rakam 4,40 dolardı. Bloomberg anketine katılan traderlar da fiyatlarda artış bekliyordu.

Suudi Arabistan’ın bu hamlesi, OPEC+ koalisyonunun geçtiğimiz hafta petrol üretiminde kademeli artış kararının ardından geldi. Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki 23 ülkeden oluşan OPEC+, ABD’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin fiyat artışını önlemek için üretimi hızlandırma çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Petrolde Yine Yaptırım Endişesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUTDER, hükümete sundukları öneriye cevap bekliyor...
TUTDER, hükümete sundukları öneriye cevap bekliyor...
Genç Girişimci Ömer Köse'den Elektrikte Çığır Açacak Yeni Atılım
Genç Girişimci Ömer Köse'den Elektrikte Çığır Açacak Yeni Atılım
Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak’ta iş kazasının olduğu inşaata gitti
Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak’ta iş kazasının olduğu inşaata gitti
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Alsancak'ta iş kazası: 1 ölü
Alsancak'ta iş kazası: 1 ölü
Erdoğan: “Teknecik’e yakıt geldi, tahliyesine başlandı”
Erdoğan: “Teknecik’e yakıt geldi, tahliyesine başlandı”
Zurnacılar: “Yeniboğaziçi belediyesi yeniden değerlendirilecek. Kesin sonuç alınıncaya kadar meclis önündeyiz…”
Zurnacılar: “Yeniboğaziçi belediyesi yeniden değerlendirilecek. Kesin sonuç alınıncaya kadar meclis önündeyiz…”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Sezai Sezen yeniden Kızılay başkanı
Sezai Sezen yeniden Kızılay başkanı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim