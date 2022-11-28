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Petrol ürünleri ticaretine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kuruluna sevk edildi

28 Kasım 2022 Pazartesi 16:20
Petrol ürünleri ticaretine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kuruluna sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, petrol ürünleri ticareti ile ilgili düzenlemeyi oyçokluğu ile Genel Kurula sevk etti.

 

Cumhuriyet Meclisi basın ofisinden verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığında toplanan komite, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Petrol Ürünleri Ticaretine İlişkin (Onay) Yasa Tasarısını oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurula sevk etti. 

 

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan temsilciler de katıldı.

 

Komite toplantısına Komite üyeleri UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı; Komite dışından da UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ile Salahi Şahiner katıldı.

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