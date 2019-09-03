Petrol-iş Sendikası, Kıbrıs Türk Petrolleri ve Ercan'da bir saatlik uyarı grevi yapıyor

Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.’de örgütlü olan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Petrol-İş Sendikası, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“İşveren tutumunu değiştirmeze süresiz grev gündeme gelecek” denilen açıklamada, sendikanın yazılı ve sözlü uyarılarına rağmen işverenin Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı hareket ederek dün itibarıyla tesiste taşeron işçi çalıştırmaya başladığı savunuldu.



Sendika, bugün saat 11.00 – 12.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Petrolleri tesislerinde ve Ercan Havaalanı’nda uyarı grevine gideceğini, işverenin bu tutumunu değiştirmemesi halinde süresiz grevin de gündeme geleceğini duyurdu.