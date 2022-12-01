Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde

Sanayi arsaları, Taksi izinleri, Taşımacılık izinleri, TV-Radyo izinleri, Üniversite

izinlerini her gelen Hükümet gollifa gibi dağıtırken şimdi sıra orman arazilerine geldi.

UBP-DP-YDP Hükümetinin orman arazilerinin statüsünü Bakanlar Kurulu kararı

değiştirerek imara açtığı ortaya çıktı.

SKANDAL KARAR

Orman fakiri olan Kuzey Kıbrıs’ta orman arazileri UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından

yeni rant ve peşkeş kapısı haline getirilmenin arifesinde.

Ünal Üstel Hükümeti Bakanlar Kurulu kararı ile İskele bölgesinde yaklaşık değeri 100

milyon pound’un üzerinde olan denize sıfır 200 dönümlük alçak orman arazisini imara

açmak için Bakanlar Kurulu kararı ile orman olmaktan çıkardığı ortaya çıktı.



İŞTE SKANDAL BAKANLAR KURULU KARARI

İskele bölgesinde yaklaşık değeri 100 milyon pound’un üzerinde olan denize sıfır 200

dönümlük alçak orman arazisini imara açmak için Bakanlar Kuruluna önergenin

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından yapıldığı ortaya çıkarken

orman arazisini imara açan kararın ise Başbakan Ünal Üstel’in desteği ile çıkması

skandalı büyütmekte.



ORMAN DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN HABERİ OLMADIĞI İDDİALAR ARASINDA

Tarım bakanlığına bağlı Orman Dairesi müdürü Salih Güneş’in ise orman

statüsünden çıkarılarak imara açılan alçak orman arazisi ile ilgili haberinin olmadığı

ise iddialar arasında.

UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından büyük bir gizlilik içerisinde Bakanlar Kurulundan

çıkarılan karar ile İskele’nin en değerli arazisinin imara açılarak yeni bir rant kapısına

döndürülmesinin Orman Dairesi Müdürlüğünden de gizlendiği skandalın boyutunu

artırmakta.

ÇEVRECİLER TEPKİLİ BELEDİYE SESSİZ

Çevre örgütleri orman arazilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile imara açılarak peşkeş

çekilmesine tepki gösterirken İskele’deki plansız büyümenin yarattığı sorunları

çözemeyen İskele Belediyesi ise sessizliğini koruyor.

Atık sularını denize ve açık alana boşaltan siteleri yapan büyük şirketlere ceza

kesmeyip yaptırım uygulamadığı için gündeme gelen ve eleştirilen İskele Belediye

Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ise skandal karşısında sessizliğini neden bozmadığı

ise merak konusu.

Çevre örgütlerinin şok eylemler ile kararı protesto etmeye hazırlandığı öğrenilirken

Bakanlar Kuruluna önergeyi yapan Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri

Ataoğlu ve orman arazisini imara açan karara destek veren Başbakan Ünal Üstel’in

yerel seçimlere sayılı günler kala İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na

skandal karar karşısında sessiz kalması için baskı yaptığı da iddialar arasında.

KAYNAK: KIBRIS EXPRESS