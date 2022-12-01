banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Duygusal İttifak ; Ünal – Fikri Kolkola Geleceğe
Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde
Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde
Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz
Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz
Ahbap Çavuşlara Soruyoruz
Haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı!
Haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı!
banner404

Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde

01 Aralık 2022 Perşembe 13:34
Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde

Sanayi arsaları, Taksi izinleri, Taşımacılık izinleri, TV-Radyo izinleri, Üniversite
izinlerini her gelen Hükümet gollifa gibi dağıtırken şimdi sıra orman arazilerine geldi.
UBP-DP-YDP Hükümetinin orman arazilerinin statüsünü Bakanlar Kurulu kararı
değiştirerek imara açtığı ortaya çıktı.
SKANDAL KARAR
Orman fakiri olan Kuzey Kıbrıs’ta orman arazileri UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından
yeni rant ve peşkeş kapısı haline getirilmenin arifesinde.
Ünal Üstel Hükümeti Bakanlar Kurulu kararı ile İskele bölgesinde yaklaşık değeri 100
milyon pound’un üzerinde olan denize sıfır 200 dönümlük alçak orman arazisini imara
açmak için Bakanlar Kurulu kararı ile orman olmaktan çıkardığı ortaya çıktı.

İŞTE SKANDAL BAKANLAR KURULU KARARI
İskele bölgesinde yaklaşık değeri 100 milyon pound’un üzerinde olan denize sıfır 200
dönümlük alçak orman arazisini imara açmak için Bakanlar Kuruluna önergenin
Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından yapıldığı ortaya çıkarken
orman arazisini imara açan kararın ise Başbakan Ünal Üstel’in desteği ile çıkması
skandalı büyütmekte.

ORMAN DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN HABERİ OLMADIĞI İDDİALAR ARASINDA
Tarım bakanlığına bağlı Orman Dairesi müdürü Salih Güneş’in ise orman
statüsünden çıkarılarak imara açılan alçak orman arazisi ile ilgili haberinin olmadığı
ise iddialar arasında.
UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından büyük bir gizlilik içerisinde Bakanlar Kurulundan
çıkarılan karar ile İskele’nin en değerli arazisinin imara açılarak yeni bir rant kapısına
döndürülmesinin Orman Dairesi Müdürlüğünden de gizlendiği skandalın boyutunu
artırmakta.
ÇEVRECİLER TEPKİLİ BELEDİYE SESSİZ
Çevre örgütleri orman arazilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile imara açılarak peşkeş
çekilmesine tepki gösterirken İskele’deki plansız büyümenin yarattığı sorunları
çözemeyen İskele Belediyesi ise sessizliğini koruyor.
Atık sularını denize ve açık alana boşaltan siteleri yapan büyük şirketlere ceza
kesmeyip yaptırım uygulamadığı için gündeme gelen ve eleştirilen İskele Belediye

Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ise skandal karşısında sessizliğini neden bozmadığı
ise merak konusu.
Çevre örgütlerinin şok eylemler ile kararı protesto etmeye hazırlandığı öğrenilirken
Bakanlar Kuruluna önergeyi yapan Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri
Ataoğlu ve orman arazisini imara açan karara destek veren Başbakan Ünal Üstel’in
yerel seçimlere sayılı günler kala İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na
skandal karar karşısında sessiz kalması için baskı yaptığı da iddialar arasında.

KAYNAK: KIBRIS EXPRESS

banner360
Son Güncelleme: 01.12.2022 13:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Duygusal İttifak ; Ünal – Fikri Kolkola Geleceğe
Duygusal İttifak ; Ünal – Fikri Kolkola Geleceğe
Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz
Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz
Ahbap Çavuşlara Soruyoruz
Ahbap Çavuşlara Soruyoruz
Haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı!
Haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı!
Ünal Üstel: Sebze ve meyvelerdeki fiyat artışını önlemek için komite kuruldu
Ünal Üstel: Sebze ve meyvelerdeki fiyat artışını önlemek için komite kuruldu
Laboratuvar skandalı: 55 bin Covid-19 vakasına yol açtı
Laboratuvar skandalı: 55 bin Covid-19 vakasına yol açtı
Rumlar Apostolos Andreas Manastırı’nda ayin yaptı
Rumlar Apostolos Andreas Manastırı’nda ayin yaptı
Elif Lort cinayeti: Sanık 35 yıl hapis cezası aldı!
Elif Lort cinayeti: Sanık 35 yıl hapis cezası aldı!
Nöbetçi Eczaneler (01 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (01 Aralık 2022)
Güney Kıbrıs’taki kuş gribi vakalarıyla ilgili endişeye gerek olmadığı açıklandı
Güney Kıbrıs’taki kuş gribi vakalarıyla ilgili endişeye gerek olmadığı açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim