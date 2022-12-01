Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde

Sanayi arsaları, Taksi izinleri, Taşımacılık izinleri, TV-Radyo izinleri, Üniversite
izinlerini her gelen Hükümet gollifa gibi dağıtırken şimdi sıra orman arazilerine geldi.
UBP-DP-YDP Hükümetinin orman arazilerinin statüsünü Bakanlar Kurulu kararı
değiştirerek imara açtığı ortaya çıktı.
SKANDAL KARAR
Orman fakiri olan Kuzey Kıbrıs’ta orman arazileri UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından
yeni rant ve peşkeş kapısı haline getirilmenin arifesinde.
Ünal Üstel Hükümeti Bakanlar Kurulu kararı ile İskele bölgesinde yaklaşık değeri 100
milyon pound’un üzerinde olan denize sıfır 200 dönümlük alçak orman arazisini imara
açmak için Bakanlar Kurulu kararı ile orman olmaktan çıkardığı ortaya çıktı.
İŞTE SKANDAL BAKANLAR KURULU KARARI
İskele bölgesinde yaklaşık değeri 100 milyon pound’un üzerinde olan denize sıfır 200
dönümlük alçak orman arazisini imara açmak için Bakanlar Kuruluna önergenin
Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından yapıldığı ortaya çıkarken
orman arazisini imara açan kararın ise Başbakan Ünal Üstel’in desteği ile çıkması
skandalı büyütmekte.
ORMAN DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN HABERİ OLMADIĞI İDDİALAR ARASINDA
Tarım bakanlığına bağlı Orman Dairesi müdürü Salih Güneş’in ise orman
statüsünden çıkarılarak imara açılan alçak orman arazisi ile ilgili haberinin olmadığı
ise iddialar arasında.
UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından büyük bir gizlilik içerisinde Bakanlar Kurulundan
çıkarılan karar ile İskele’nin en değerli arazisinin imara açılarak yeni bir rant kapısına
döndürülmesinin Orman Dairesi Müdürlüğünden de gizlendiği skandalın boyutunu
artırmakta.
ÇEVRECİLER TEPKİLİ BELEDİYE SESSİZ
Çevre örgütleri orman arazilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile imara açılarak peşkeş
çekilmesine tepki gösterirken İskele’deki plansız büyümenin yarattığı sorunları
çözemeyen İskele Belediyesi ise sessizliğini koruyor.
Atık sularını denize ve açık alana boşaltan siteleri yapan büyük şirketlere ceza
kesmeyip yaptırım uygulamadığı için gündeme gelen ve eleştirilen İskele Belediye
Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ise skandal karşısında sessizliğini neden bozmadığı
ise merak konusu.
Çevre örgütlerinin şok eylemler ile kararı protesto etmeye hazırlandığı öğrenilirken
Bakanlar Kuruluna önergeyi yapan Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri
Ataoğlu ve orman arazisini imara açan karara destek veren Başbakan Ünal Üstel’in
yerel seçimlere sayılı günler kala İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na
skandal karar karşısında sessiz kalması için baskı yaptığı da iddialar arasında.
KAYNAK: KIBRIS EXPRESS