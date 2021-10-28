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Personele kadın ticareti konusunda eğitim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin personeline “Kadın Ticareti” konulu eğitim verildi.

28 Ekim 2021 Perşembe 13:45
Personele kadın ticareti konusunda eğitim

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından düzenlenen  “Kadın Ticareti” konulu eğitim Muhaceret Dairesi Müdürlüğü personeli iş birliğiyle düzenlendi.
Bakanlığa bağlı Çalışma Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görevli personellin katıldığı eğitimde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile KAYAD Başkanı Meral Akıncı da hazır bulundu. 
Çalışma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen bir günlük eğitimde, kadın ticareti ve mağdurlarının tanımı, kadın ticaretiyle başa çıkmak için neler yapılabileceği, ülkedeki mevzuat ve uygulamalarla kadın ticareti mağdurlarının alabilecekleri destek hizmetleri konuşuldu. 

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KAYAD Koordinatörü Avukat Mine Atlı tarafından verilen eğitimde, dünya genelinde üçüncü en büyük örgütlü suçun kaynağı olan insan ticareti mağdurlarının yüzde 80’inin kadınlardan ve kız çocuklarından oluştuğunu ifade edildi.
‘Kadın Ticareti’ konulu eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verildi.

 

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Son Güncelleme: 28.10.2021 15:23
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