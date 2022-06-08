banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum...
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık...
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir...
“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”
“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”
banner405

Personel tedirgin, gözler mahkeme, Merkez Bankası ve poliste ...

08 Haziran 2022 Çarşamba 14:47
Personel tedirgin, gözler mahkeme, Merkez Bankası ve poliste ...

PERSONEL TEDİRGİN, GÖZLER MAHKEME, MERKEZ BANKASI VE POLİSTE ...

Universalbank Lefkoşa Şubesinde Şef olarak görev yapan Yeliz Kulle'nin önceki gün banka hissedarlarına eski tarihli döviz işlemi yaparak haksız kazanç sağladığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından bankadan bankadan istifa ettiği öğrenildi. Gazetemizi arayan ismi bizde saklı bazı Universalbank personelleri çok tedirgin olduklarını ve istifa etmeyi düşündüklerini söylediler. Kendilerine suç unsuru işlemler için Emir veren Banka hissedarları ve üst yönetiminin serbest dolaşırken kendilerinin tutuklanmasının ve tutuklanma tehlikesiyle yaşamasının kabul edilemez olduğunu ve psikolojilerinin bozulduğunu öne sürdüler.

UNİVERSALBANK ALEYHİNE AÇILAN 4 DAVANIN 2 TANESİNDE BUGÜN ARA EMRİYLE İLGİLİ KARAR VERILMESİ BEKLENİYOR.

banner341
Ülkemizin tanınmış işadamlarından Hüseyin Tüfekçi’nin Universalbank aleyhine açtığı davalardan 2 tanesinin bugün kararının okunması bekleniyor. Önceki günkü duruşmada Merkez Bankasından gelen tanık UNİVERSALBANK'ın verdiği herbiri 100.000 poundluk 10 adet teminat mektubunun KKTC Merkez Bankasına bildirilmediğini, donuk kapsamına giren kredilerin de donuk kapsamına alınmadığı için bankaya yaptırım uyguladıklarını söylemişti.

MERKEZ BANKASİNIN KAYYUM ATAMASI BEKLENİYOR

KIBRIS MANŞET'e ulaşan bankacılık ve finans çevreleri aleyhinde bu kadar suçlama ve soruşturma olan bir bankanın şube yetkilileri tutuklanırken esas delilleri karartma imkanına sahip üst yönetim ve büyük hissedarların halen daha banka içerisinde operasyonel yetkilerle bulunmasının çok büyük tehlikeleri olduğuna işaret aderek KKTC Merkez Bankasının ivedilikle Kayyum yoluyla banka idaresini devralması gerektiğini belirtiyorlar.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...
Lefke Ceviz Festivali hafta sonu yapılacak
Lefke Ceviz Festivali hafta sonu yapılacak
“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”
“Yeni asgari ücret acilen belirlenmelidir”
KIB-TEK UYARDI!
KIB-TEK UYARDI!
Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nden uyarı eylemi
Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nden uyarı eylemi
BRTK MÜDÜRÜ MERYEM ÖZKURT’LA İLGİLİ MAHKEME KARARI
BRTK MÜDÜRÜ MERYEM ÖZKURT’LA İLGİLİ MAHKEME KARARI
BRTK Müdürü Özkurt’un davası...
BRTK Müdürü Özkurt’un davası...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim