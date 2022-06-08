Personel tedirgin, gözler mahkeme, Merkez Bankası ve poliste ...

PERSONEL TEDİRGİN, GÖZLER MAHKEME, MERKEZ BANKASI VE POLİSTE ...

Universalbank Lefkoşa Şubesinde Şef olarak görev yapan Yeliz Kulle'nin önceki gün banka hissedarlarına eski tarihli döviz işlemi yaparak haksız kazanç sağladığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından bankadan bankadan istifa ettiği öğrenildi. Gazetemizi arayan ismi bizde saklı bazı Universalbank personelleri çok tedirgin olduklarını ve istifa etmeyi düşündüklerini söylediler. Kendilerine suç unsuru işlemler için Emir veren Banka hissedarları ve üst yönetiminin serbest dolaşırken kendilerinin tutuklanmasının ve tutuklanma tehlikesiyle yaşamasının kabul edilemez olduğunu ve psikolojilerinin bozulduğunu öne sürdüler.

UNİVERSALBANK ALEYHİNE AÇILAN 4 DAVANIN 2 TANESİNDE BUGÜN ARA EMRİYLE İLGİLİ KARAR VERILMESİ BEKLENİYOR.

Ülkemizin tanınmış işadamlarından Hüseyin Tüfekçi’nin Universalbank aleyhine açtığı davalardan 2 tanesinin bugün kararının okunması bekleniyor. Önceki günkü duruşmada Merkez Bankasından gelen tanık UNİVERSALBANK'ın verdiği herbiri 100.000 poundluk 10 adet teminat mektubunun KKTC Merkez Bankasına bildirilmediğini, donuk kapsamına giren kredilerin de donuk kapsamına alınmadığı için bankaya yaptırım uyguladıklarını söylemişti.

MERKEZ BANKASİNIN KAYYUM ATAMASI BEKLENİYOR

KIBRIS MANŞET'e ulaşan bankacılık ve finans çevreleri aleyhinde bu kadar suçlama ve soruşturma olan bir bankanın şube yetkilileri tutuklanırken esas delilleri karartma imkanına sahip üst yönetim ve büyük hissedarların halen daha banka içerisinde operasyonel yetkilerle bulunmasının çok büyük tehlikeleri olduğuna işaret aderek KKTC Merkez Bankasının ivedilikle Kayyum yoluyla banka idaresini devralması gerektiğini belirtiyorlar.