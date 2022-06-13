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Perşembeye Kadar Yer Yer Sağanak Bekleniyor

Perşembeye Kadar Yer Yer Sağanak Bekleniyor

13 Haziran 2022 Pazartesi 14:30
Perşembeye Kadar Yer Yer Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi perşembeye kadar yer yer kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak beklendiğini duyurdu.

Dairenin 20 Haziran’a kadar olan tahminlerine göre, 16 Haziran Perşembe gününe kadar yer yer sağanak, yağışla birlikte kuvvetli veya fırtınamsı rüzgar da olacak. Periyodun geriye kalan kısmında hava açık olacak.

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En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 29-32, ikinci yarısında ise 34-37 derece, sahillerde de 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli yer yer  fırtınamsı rüzgar da bekleniyor.

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Son Güncelleme: 13.06.2022 14:33
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