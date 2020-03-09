Perşembeden İtibaren 3 Gün Yağmur Var

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ FIRTINA BEKLENİYOR. HAVA SICAKLIĞI 20-23 DERECE…
Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Serin ve nemli havanın etkisiyle KKTC’de perşembe gününden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor. Ayrıca Perşembe, cuma günleri kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi var.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın , genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli , perşembe ve cuma günleri ise Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
(YIL/ÖK)