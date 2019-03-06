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Perşembe Gecesi Regaib Kandili…

Lefkoşa, 6 Mart 19 (TAK): Din İşleri Başkanlığı, 7 Mart Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gecenin, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan ve üç ayların ilk kandili olarak idrak edilen Regaib Kandili olduğunu belirtti.

Perşembe Gecesi Regaib Kandili…

Lefkoşa, 6 Mart 19 (TAK): Din İşleri Başkanlığı, 7 Mart Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gecenin, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan ve üç ayların ilk kandili olarak idrak edilen Regaib Kandili olduğunu belirtti.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:01
Perşembe Gecesi Regaib Kandili…


Lefkoşa, 6 Mart 19 (TAK): Din İşleri Başkanlığı, 7 Mart Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gecenin, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan ve üç ayların ilk kandili olarak idrak edilen Regaib Kandili olduğunu belirtti.
Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, Regaib, kendisine rağbet edilen şey demek olduğunu ve Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gecenin adı olduğunu kaydetti.
Kandil gecelerinin ayrı bir yeri olduğunu, bu gecenin asırlardır Türk milletince her yıl “Regaib Kandili” adıyla coşkuyla idrak edildiğini belirten Atalay, “üç aylarise, Regâib ve Mirac gecelerini içerisinde barındıran Recep ayını, Berâet Gecesi’ni ihya ettiğimiz Şaban ayını, Kadir Gecesi ile Orucun yer aldığı Ramazan ayını barındıran üç aylık bir zaman dilimini ifade eder” dedi.
Atalay açıklamasına şöyle devam etti:
“Yüce Allah “Ey iman edenler! Hepiniz Allah'a tövbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz” buyurarak bizleri tövbe etmeye çağırırken, Peygamberimiz (S.A.V.), “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar reddedilmez, kabul edilir: Receb’in ilk Cuma Gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı geceleri.” Hadis-i şerifiyle inanlara dua etmeyi öğütlemiştir. Bu gecede samimi bir kalp ile Allah’a açılan ellerin boş çevrilmeyeceğine inanarak, yürekten yapılan tövbelerin kabul olunacağı bilinciyle bu kutsal zaman dilimlerinden yararlanmaya gayret etmek ve Allah’ın rızasını kazanmak bizlerin hedefi olmalıdır.
Regâib Gecesinin ve Üç ayların feyz ve bereketinden en iyi şekilde faydalanabilmek için öncelikle yapmamız gereken şey, fiil ve davranışlarımızı gözden geçirmektir. Regaib, Miraç, Beraat Kandili ve Kadir Gecesiyle bezenmiş bu gün ve geceleri; oruçla, namazla, sadaka ve zekâtlarla süslemeye gayret edelim. Bol bol tövbe edelim, kaza namazları kılalım, Kur’an-ı Kerim okuyalım veya dinleyelim. Kendimiz, ailemiz, milletimiz, tüm din kardeşlerimiz ve insanlık için hayır ve güzellikler içeren dualar edelim. Fakirleri, yetimleri ve kimsesizleri gözetelim, ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf edelim. Darda ve zorda kalanlara maddi manevi destek olalım, yardımımızı esirgemeyelim. Anne-baba ve büyüklerimizin gönüllerini alarak, bizler için hayır dua etmelerine vesile olalım. Yapılan hiçbir iyiliğin Allah katında karşılıksız kalmayacağının bilinciyle çok daha fazla iyilik yapmak için uğraşalım.”
Atalay, üç ayların ve Regaip kandilinin dostluk ve kardeşlik duygularının pekişmesine, ülkenin, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hakk' tan niyaz etti.
(AK/HA)

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