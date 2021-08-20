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Perşembe Pazarı cep yakıyor!

Gazimağusa Belediyesi Perşembe Pazarı’na giden vatandaşlar tezgâhlardaki fiyatları görünce adeta isyan etti.

20 Ağustos 2021 Cuma 12:46
Perşembe Pazarı cep yakıyor!

Pazardaki ürünlerde fahiş artışı gören vatandaş isyan ettirme noktasına getirdi.

Fiyatlar çok yüksek alamıyoruz geçinemiyoruz, özellikle meyve ve Sebze  fiyatların,daki artışı gören vatandaş pazardan adeta kaçtı.

Tezgâhlarda satışa sunulan ürünleri almak isteyen vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından yakınırken esnaflar ise vatandaşların alım gücünün olmamasından dolayı malını satamamaktan dert yandı.

Asgari ücretin yetersiz olduğunu da ifade eden vatandaşlar, artış yapılmadığı takdirde geçim sıkıntısının daha da artacağını söyledi. Birçok vatandaş asgari ücretin en az 6000 tl olması gerektiğini de dile getirdi.

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Pazar yerinde görüşlerini aldığımız vatandaşlar mha mikrofonlarına şunları söyledi: ‘’ Artık alım gücümüz kalmadı pazarda bile fiyatlar çok yüksek 2-3 çeşit yemeklik alsan en az 100 tl ödüyoruz meyve desen ateş pahası üzüm, şeftali karpuz alsan 100 tl nasıl geçineceğiz bilemiyoruz’’

İnsanların alım gücünün hızla düşmesi nedeniyle pazara gelen vatandaşlar eli boş dönüyor. Sebze ve meyve üretimi olmadığı için ülkemizdeki fiyatlar bu kadar yüksek. Haldeki fiyatlar da denetlenmiyor.

Bu hafta pazardaki ürünlerden bazılarının fiyatları ise şöyle; Domates: 8, Salatalık: 10, Üzüm: 25, Şeftali: 20, İncir: 30, Kereviz: 8, Maydanoz: 5, Marul: 5 karpuzun kilosu 7 lira bu fiyatlar ile bir asgari ücretli evine hiçbir şey götüremez diyen vatandaşlar bir an önce bir çare bulunmasını istedi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Perşembe Pazarı
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