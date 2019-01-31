Pembe Marmara’nın 35. Ölüm Yıldönümü… Ked: “ürettikleriyle Her Zaman Anılacak Bir Şair”

Lefkoşa, 31 Ocak 19 (.): Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED), Pembe Marmara’nın ürettikleriyle her zaman anılacak şairlerden olduğunu kaydetti.



Pembe Marmara’nın ölümünün 35’inci yıldönümü dolayısıyla, KED Asbaşkanı Serkan Soyalan tarafından yayımlanan mesajda, Pembe Marmara’nın Kıbrıs Türk şiirinde öne çıkan bir isim olduğu ve Garip hareketinin etkisinde kalarak serbest şiirleri kaleme alan bir şair olduğu anımsatıldı.



Pembe Marmara’nın ürettikleriyle her zaman anılacağını söyleyen Soyalan, “Kıbrıs edebiyatının önemli isimlerinden olan Pembe Marmara’yı, ölümünün 35’inci yılında saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.



(ID/ÖK)