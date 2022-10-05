banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Güzelyurt’ta bir kişi uyuşturucudan tutuklandı
Güzelyurt’ta bir kişi uyuşturucudan tutuklandı
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
Yol çizgi ve trafik levha çalışmalarına dikkat
Yol çizgi ve trafik levha...
Avcı’nın yapamadığını DAÜ-SEN yaptı…
Avcı’nın yapamadığını DAÜ-SEN yaptı…
Girne ve Gazimağusa’da yangın
Girne ve Gazimağusa’da yangın
banner404

"Pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz..."

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin ihalenin Rekabet Kurulu tarafından iptal edilmesine işaret ederek, “23 Nisan İlkokulu'nda küçücük çocuklarımız okulda mahsur kalıyor! Siz ülkeyi yönettiğinizi iddia etmeye, pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz hala!..” dedi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 17:13
"Pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz..."

Erhürman'ın açıklaması şöyle: 

1. Sendika üyesi hademelere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapıldığı iddiası devam ediyor.

2. Okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin ihale Rekabet Kurulu tarafından iptal ediliyor.

3. Namık Kemal Lisesi'nde okul çıkış saatinde kapılar kilitli olduğu için duvardan atlamak zorunda kalan öğrencilerden sonra, bugün de 23 Nisan İlkokulu'nda küçücük çocuklarımız aynı sebeple okulda mahsur kalıyor!

Ve siz ülkeyi yönettiğinizi iddia etmeye, pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz hala!..

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahtekarlıkla para temini
Sahtekarlıkla para temini
4 gün boyunca yağmur bekleniyor
4 gün boyunca yağmur bekleniyor
Güzelyurt’ta bir kişi uyuşturucudan tutuklandı
Güzelyurt’ta bir kişi uyuşturucudan tutuklandı
GAÜ Hazırlık Okulu yeni dönem öncesi oryantasyon gerçekleştirdi
GAÜ Hazırlık Okulu yeni dönem öncesi oryantasyon gerçekleştirdi
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Yol çizgi ve trafik levha çalışmalarına dikkat
Yol çizgi ve trafik levha çalışmalarına dikkat
Hayvancılık Dairesi’nden balık avcılarına uyarı
Hayvancılık Dairesi’nden balık avcılarına uyarı
“Rakamlara göre ani ölümlerde artış yok”
“Rakamlara göre ani ölümlerde artış yok”
Avcı’nın yapamadığını DAÜ-SEN yaptı…
Avcı’nın yapamadığını DAÜ-SEN yaptı…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim