Erhürman'ın açıklaması şöyle:
1. Sendika üyesi hademelere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapıldığı iddiası devam ediyor.
2. Okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin ihale Rekabet Kurulu tarafından iptal ediliyor.
3. Namık Kemal Lisesi'nde okul çıkış saatinde kapılar kilitli olduğu için duvardan atlamak zorunda kalan öğrencilerden sonra, bugün de 23 Nisan İlkokulu'nda küçücük çocuklarımız aynı sebeple okulda mahsur kalıyor!
Ve siz ülkeyi yönettiğinizi iddia etmeye, pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz hala!..