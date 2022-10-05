"Pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz..."

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin ihalenin Rekabet Kurulu tarafından iptal edilmesine işaret ederek, “23 Nisan İlkokulu'nda küçücük çocuklarımız okulda mahsur kalıyor! Siz ülkeyi yönettiğinizi iddia etmeye, pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz hala!..” dedi.