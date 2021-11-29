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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının yüzde 80'inin karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 13:30
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı

Davul eşliğinde toplanan eylemciler, Bakanlık binası önüne bir kazık koyarak, eylemlerini “Kazzıklı Eylemciler” olarak adlandırdıklarını, bundan sonra her pazartesi tekrarlayacaklarını belirtti.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, haftaya pazartesi Pembe Köşk Hastanesi’ni Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek üzere, anahtarı ve devredilmesiyle ilgili mektupla geleceklerini belirterek, “Ben Pembe Köşk’ten çıkmaya hazırım. Bizim derdimiz para değildir, zaten kendi kliniklerimiz var. Öncelikli olan hastalarımızdır. Ben kurdum, çalışanlarımla birlikte devam etsinler, helal olsun” dedi ve “hatırlatma amacı ile” Hipokrat Yemini’ni okudu.

ÇAKICI: “2 YILDIR PEMBE KÖŞK İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLLE BAĞIMLILARA DESTEK SAĞLANIYOR”

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Eylemde konuşma yapan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 2019’dan itibaren KKTC’de başka bir bağımsızlık merkezi olmadığından dolayı ekonomik durumu yetersiz olan KKTC vatandaşı bağımlılarının tedavi masraflarının yüzde 80’inin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını ancak süresi dolmak üzere olan protokolün Sağlık Bakanlığı tarafından yenilenmediğini belirtti.

Çakıcı, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile bu konuyu görüşmeye gittiklerini fakat görüşme sırasında tartışma yaşadıklarını da anlatarak, Bakan Pilli’nin kendilerine protokolü Bakanlar Kurulu’na götüreceğini ve sorunu çözeceğini fakat yalan söylediğini öne sürdü.

Protokol olmadan hastaların tedaviye gelemeyeceğini ve şu anda Pembe Köşk’te yatan birçok hastanın da tedavisine devam edilemeyeceğini kaydeden Çakıcı, “Hani uyuşturucu politikan? Hani tedavi merkezin? Hani gençler, çocuklar? Bu hastalar ne olacak? Kim tedavi edecek?” diye sordu.

Çakıcı, KKTC’de tek bağımlılık tedavi merkezi olan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ve ödüllü profesörlerinin ülke için çok önemli bir değer olduğunu, aynı zamanda Türkiye’de bağımlılık tedavisinde ilk 3 tercihten biri ve dünyanın pek çok yerinden bağımlıların geldiği bir sağlık merkezi olduğunu kaydetti. Çakıcı, Pembe Köşk’ün kapanması halinde alkol ve uyuşturucu bağımlılarının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatacağını, bunun da doğru olmadığını söyledi.

Diğer büyük hastanelere Kasım ayında ödemeler yapıldığını, buna rağmen 7 aylık alacağı olan Pembe Köşk’e 4-5 ay daha ödeme yapılamayacağı bilgisi aldıklarını da ileri süren Çakıcı, bakanlığın bu tutumuyla tedavi bekleyen hastaları cezalandırdığı görüşünü ifade etti.

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Son Güncelleme: 29.11.2021 15:09
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