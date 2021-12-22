Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Başbakanlık önünde eylem yaptı

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, hastane çalışanları ve tedavi gören hastaların katıldığı eylemde Başbakanlık binası önüne kazık yerleştirildi.

Eylemde konuşan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun konuyla ilgileneceğini söylemesine rağmen ilgilenmediğini ileri sürerek, eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Yaşanan sorunun çözülmemesiyle ilgili Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'na eleştirilerde bulunan Çakıcı, hastaların haklarını korumak ve insanların hayatta kalması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.