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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları 2’nci eylemlerini yaptı

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının yüzde 80'inin karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle başlattıkları eylemlerin ikincisini bugün Başbakanlık önünde yaptı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 14:30
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları 2’nci eylemlerini yaptı

Hastane çalışanlarına bu sefer tedavi gören hastaların da eşlik ettiği eylemde, davul eşliğinde toplanıldı ve bir önceki eylemde olduğu gibi Başbakanlık binası önüne kazık yerleştirildi.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, hükümetten herhangi bir yanıt alamadıkları için eylemlerini sürdürme kararını aldıklarını belirtti ve Başbakan ile görüşülmesinin ardından bir çözüm bulunmazsa, gelecek pazartesi yine Sağlık Bakanlığı önünde olacaklarını kaydetti.

Çakıcı, hastaneyi Sağlık Bakanlığı’na devretmeye ilişkin sözünü de hatırlatarak, halen sözünün arkasında olduğunu, “eğer protokolün yenilenmeme sebebi kendisiyse, hastaları ve çalışanları için hastaneden ayrılmaya hazır olduğunu” söyledi.

Açıklama ardından, Çakıcı, Başbakan Sucuoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından hastane yetkilileri, Çakıcı ve Sucuoğlu görüşmesinin olumlu geçtiğini, Başbakan’ın konuyla ilgileneceğini söylediğini bildirdi.

ÇAKICI: “HASTALARIN GELECEĞİ BELİRSİZLEŞTİ”

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Eylemde konuşma yapan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 2019’dan itibaren KKTC’de başka bir bağımsızlık merkezi olmadığından dolayı ekonomik durumu yetersiz olan KKTC vatandaşı bağımlılarının tedavi masraflarının yüzde 80’inin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını ancak süresi dolmak üzere olan protokolün Sağlık Bakanlığı tarafından yenilenmediğini belirtti.

Çakıcı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “Bu protokolü imzalamayacağım” diye kendisini tehdit ettiğini, “duyarsızlık ve iş bilmezlik nedeniyle hastaların geleceğinin belirsizleştiğini” öne sürdü.

“Bizim kimseden korkumuz yoktur. Davamızda haklıyız ve bunun için endişelenmemizi gerektirecek bir durum yoktur” diyen Çakıcı, sadece Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi için değil, sağlığın her alanında mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

“AMATEM İÇİN MİLYONLARCA LİRA ÇÖPE ATILMIŞTIR”

Çakıcı, Sağlık Bakanlığı’nın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arkasına Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) için temel attığını hatırlatarak, uyuşturucu satıcılarının kolay erişebileceği şehir içinde böyle bir merkezin kurulmasının yanlış olduğunu uzmanlar olarak pek çok kez dile getirmelerine rağmen dinlenmediklerini, AMATEM için milyonlarca liranın çöpe atıldığını ileri sürdü.

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Son Güncelleme: 06.12.2021 16:18
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